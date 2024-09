Ospedale Treviglio (Bergamo), il nuovo "medico"... ha quattro zampe e si chiama Prince

Ha quattro zampe, è un cucciolo di Golden Retriever, si chiama Prince e sta seguendo una specifica scuola di addestramento per aiutare i pazienti dei reparti di Rianimazione. Al suo fianco in corsia la proprietaria e dirigente anestesista, Silvia Zambelli, in servizio all'Asst Bergamo Ovest. I degenti possono coccolarlo e passarci del tempo insieme: Prince ha proprio il compito di alleviare loro lo stress da ospedalizzazione. La struttura di Treviglio-Caravaggio, nella Bassa Bergamasca, ha deciso di aderire al progetto Dog for Smile, prima iniziativa simile in Lombardia e seconda in Italia. Il miglior amico dell'uomo è così chiamato a supportare i pazienti alle prese con le cure più critiche.