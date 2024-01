Perché i cani scodinzolano e questo ci piace? Uno studio prova a rispondere

Movimento della coda per comunicazione

La coda si è originariamente evoluta per la locomozione; molti animali la usano anche per l'equilibrio. Con il passare del tempo, i cani hanno smesso di usare la coda per spostarsi e hanno iniziato a utilizzarla per comunicare molti stati d'animo, come la gioia di rivedere i loro umani o l'attesa del lancio di una pallina, ma può anche manifestare tensione.