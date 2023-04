Il progetto "Basta una zampa" di For a Smile Onlus torna alla Dental School - Molinette di Torino con gli incontri di Dog Pet Therapy sostenuti da Elanco

L’iniziativa al Dental School dell’ospedale Molinette della Città della Salute, dedicata ai bambini fragili, va avanti con For a Smile Onlus per tutto il 2023

Per tutto il 2023, due volte al mese, i cagnolini Lagotto romagnolo e Golden retriever del progetto “Basta Una Zampa”, accompagnati dai loro coadiutori professionisti certificati I.A.A. (interventi Assistiti con Animali) di Sorrisi a 4 Zampe, incontrano i bambini e le bambine nella sala d’attesa. Un’attività fortemente voluta dalla Dental School, a favore dei piccoli pazienti affetti da problemi psico-fisici e disabilità anche gravi, che vengono accompagnati dai cagnolini “alla poltrona” del dentista durante le sedute di odontoiatria. Collaboratori del tutto speciali nelle sedute di Dog Therapy sono i dipendenti di Elanco, che su base volontaria possono prendere parte alle giornate per dare il proprio contributo.

Una partecipazione amica quella dei simpatici compagni a quattro zampe, che con la loro presenza e attraverso attività guidate di gioco e cura aiutano a ridurre notevolmente l’ansia durante l’attesa ai trattamenti odontoiatrici e in post seduta.

Il progetto “Basta Una Zampa”, che negli anni ha già raggiunto le principali eccellenze ospedaliere pediatriche di tutta Italia, è oggi attivo in otto ospedali a sostegno dei bambini ospedalizzati. Una conferma per la Dental School, che in passato ha già ospitato le attività di Dog Pet Therapy di For a Smile Onlus e che oggi torna ad aprire le porte dei suoi splendidi ambienti, dipinti e decorati con entusiasmo dall’artista Carla Gallo, in modo giocoso e sensibile, mettendo il bambino e la persona al centro, valore che guida le missioni e proposte di For a Smile Onlus fin dalla sua fondazione.

Il professor Elio Berutti, direttore della Dental School commenta: “Dopo questi lunghi anni di pandemia finalmente riparte il progetto Basta una Zampa di For a Smile Onlus presso la Dental School di Torino. I nostri piccoli pazienti con problemi di disabilità ora hanno un nuovo spazio dedicato solo esclusivamente a loro. Con la presenza dei cagnolini i piccoli pazienti vengono distratti prima delle terapie. L’attesa diventa così un momento di svago ed i bambini possono giocare con i cani appositamente educati nei momenti che precedono le cure odontoiatriche e chi ne ha necessità può farsi accompagnare direttamente alla poltrona e stare insieme durante le terapie. La Dog Pet Therapy si è dimostrata efficace nel ridurre lo stress sia dei pazienti che degli operatori. Un particolare ringraziamento alla Onlus For a Smile che da anni si fa carico di questa iniziativa aiutando i bambini più svantaggiati”.



Ludovica Vanni, presidente socio fondatore For a Smile Onlus, aggiunge: “Siamo molto orgogliosi di tornare alla Dental School con i nostri cagnolini”, commenta Ludovica Vanni, Presidente e Socio fondatore di For a Smile Onlus. “I benefici della Dog Therapy sono evidenti, sia per i bambini che per le loro famiglie, che grazie alle attività proposte dai coadiutori I.A.A. possono vivere momenti di leggerezza e di stacco, permettendo allo staff medico-ospedaliero di operare in una situazione di minore tensione. L’attività con i cagnolini, infatti, regala ai bambini senso di protezione in una fase dominata dall’incertezza, distoglie l’attenzione dall’ambiente ospedaliero, rafforza la complicità, aumenta la fiducia verso gli operatori sanitari, aiuta a elaborare un linguaggio verbale e non verbale nella comunicazione e costituisce una indiscutibile valvola di sfogo nell’attesa. E sempre accade qualcosa di speciale quando un bambino incontra un amico a quattro zampe: lì For a Smile Onlus c’è”.



Il sostegno di Elanco all’iniziativa “Basta Una Zampa” per la Dog Therapy in ospedale, che anche quest’anno si rinnova, fa parte del progetto Elanco Healthy Purpose, un programma di azioni volte ad accrescere il benessere delle persone e del pianeta, a partire dagli animali. Tutte le persone di Elanco sono unite dalla profonda convinzione che animali più sani possano contribuire a risolvere alcune delle principali sfide mondiali, dall’isolamento sociale alla salute mentale, dalla tutela dell’ambiente alla sostenibilità.



“Siamo davvero felici ed emozionati per questa collaborazione, che ci permette di dare il nostro contributo per sostenere i piccoli pazienti. Noi ci prendiamo cura da sempre degli animali perché siamo convinti che ci arricchiscono e ci riempiono la vita: con la pet therapy questo è più che mai evidente”, ha commentato Mario Andreoli, General Manager di Elanco Italia, in occasione dell’avvio dell’iniziativa.