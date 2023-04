Parte da Milano il tour europeo della winemaker Ana Paula Bartolucci, creatrice di Chandon Garden Spritz

Incontri speciali per guidare i presenti in un percorso di degustazione volto a scoprire e a esplorare insieme le spezie e gli aromi che compongono la sua creazione, frutto di una lunga e meticolosa ricerca che gli è costata quattro anni e 64 differenti combinazioni, prima di trovare il giusto mix.

L’idea di Chandon Garden Spritz nasce dalla ben nota passione argentina per i sapori amari come lo yerba maté e il Fernet, aromi decisi che solleticano il palato. Realizzato con la metà dello zucchero rispetto a qualsiasi altro drink da aperitivo, Chandon Garden Spritz aggiunge all’eccezionale gusto dello spumante Chandon un tocco unico, nel quale è possibile riconoscere il tocco innovativo che Chandon da sempre porta nel mondo dello spumante.



Ana Paula Bartolucci guida alla scoperta di spezie come cardamomo, genziana, cannella, camomilla, pepe rosa, pepe bianco e nero, per rintracciarne nel drink note olfattive e aromi e scoprirne il delicato equilibrio, in grado di conferire un sapore e un gusto inconfondibili a Chandon Garden Spritz. A chi ha assaggiato il drink, per la prima volta in assoluto, è stata offerta la possibilità di degustare in via del tutto eccezionale il Liquore Garden all'arancia realizzato a mano secondo un’antica ricetta artigianale che prevede un mix di arance, erbe e spezie. Le arance sono rigorosamente locali di Valencia, coltivate secondo i principi dell’agricoltura biologica in una fattoria a gestione familiare di Entre Rios, nel nord-est dell'Argentina, che porta avanti questo tipo di coltura da tre generazioni.



Le arance, che devono essere perfettamente mature, vengono sbucciate e le scorze così ottenute vengono lavorate in maniera differente, fresche o essiccate, per ottenere un aroma di caramello, cioccolato o frutta candita, e messe a macerare in una miscela di alcol d'uva, erbe e spezie dai migliori terroir del mondo. La base del drink è invece una deliziosa cuvée Brut di alta qualità dello spumante Chandon, fatta con uve Chardonnay, Pinot Noir e Sémillon coltivate a un'altitudine di circa mille metri nella tenuta di Mendoza. Qui, il terroir e il clima favoriscono naturalmente la freschezza, la maturità e l'acidità necessarie. Ogni varietà viene vinificata separatamente con metodo Charmat lungo a fermentazione lenta, che consente di preservare le più importanti caratteristiche di ogni uvaggio. Un mix unico e aromatico, in grado di dare vita a un drink in grado di sprigionare tutti i profumi e gli aromi dell’estate. Da gustare rigorosamente on the rocks con l’aggiunta di una fettina di arancia essiccata e un rametto di rosmarino.



A fare da cornice all’incontro, il raffinato Ristorante al Naviglio, luogo dall’anima innovatrice, un’oasi urbana in cui trovano cornice privilegiata le eccellenze italiane e non solo. Qui lo chef Luca Pedata ha studiato una serie di finger food e di piatti in abbinamento con Chandon Garden Spritz: dalla zeppola di alghe rosse ai tradizionali mondeghili con maionese alla curcuma. Un mix innovativo di sapori in grado di sposare ed esaltare aromi e profumi di Chandon Garden Spritz.