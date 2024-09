La dieta dei padri con colesterolo può avere effetti sulla salute delle figlie

In particolare, lo studio si è concentrato sull'aterosclerosi, una malattia infiammatoria cronica in cui, a causa del colesterolo "cattivo" presente nel sangue, si forma una placca nelle pareti delle arterie che le restringe, limitando dunque il flusso sanguigno e l'apporto di ossigeno. Nonostante i notevoli progressi nelle diagnosi e nei trattamenti, la malattia cardiovascolare aterosclerotica è ancora la principale causa di mortalità e morbilità in tutto il mondo. È proprio in questa patologia che si è rilevata la trasmissione intergenerazionale dei fenotipi metabolici acquisiti per via paterna.