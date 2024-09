Tumori del sangue, al via la campagna "La Policitemia è vera. Io NON aspetto"

L’abbassamento dell’età media della diagnosi pone la Policitemia vera in una nuova prospettiva, mettendo in luce nuove esigenze nel trattamento e nella gestione della malattia. I pazienti più giovani, infatti, hanno esigenze diverse rispetto ai soggetti anziani. La necessità di conciliare i trattamenti con le esigenze lavorative, familiari, ma anche con gli hobby come l’attività fisica, penalizzati spesso dal senso di spossatezza, sono una priorità per molti pazienti giovani. Centrale anche il tema della fertilità, poiché alcune terapie possono interferire con la capacità riproduttiva. Alcuni farmaci, infatti, possono causare problemi alla spermatogenesi, complicando ulteriormente le scelte terapeutiche per coloro che desiderano avere figli.