Diabete, la svolta: insulina solo una volta a settimana

Arriva un farmaco che permette la somministrazione di insulina nei diabetici per 52 volte all'anno invece di 365. Ecco quali sono i vantaggi e come si è svolta la ricerca

Due nuove ricerche sul diabete In Italia le persone che soffrono di diabete sono oltre 3,5 milioni. Da quanto si è appreso, l'insulina a somministrazione settimanale offre la stessa efficacia di quelle già in uso a somministrazione quotidiana nei pazienti con diabete di tipo 2 che non hanno usato in precedenza l'insulina. A confermarlo sono due studi pubblicati sulla rivista Jama e sul New England Journal of Medicine.

La terapia del diabete semplificata "Questa nuova molecola ha il potenziale di semplificare la terapia del diabete che richiede terapia insulinica, eliminando per i pazienti il disagio della iniezione giornaliera e aumentando così l'aderenza alla terapia insulinica", ha spiegato Roberto Trevisan, professore di Endocrinologia all'Università di Milano-Bicocca e direttore della Diabetologia dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che ha partecipato alla stesura finale dello studio sul New England Journal of Medicine. "Un vero cambio epocale e un deciso miglioramento della qualità di vita dei pazienti diabetici", ha spiegato.

I vantaggi della nuova terapia Trevisan ha fatto sapere di essere in attesa dell'approvazione della nuova molecola da parte degli Enti regolatori del farmaco. Solo dopo sarà disponibile per i pazienti. Il passaggio dall'assunzione giornaliera a quella settimanale rappresenta un grande vantaggio per i diabetici di tipo 2, che sono spesso soggetti anziani, con più patologie, e che devono assumere diverse terapie con frequenza quotidiana. Un altro vantaggio della formulazione della terapia su base settimanale è la possibilità di ridurre l'impegno richiesto agli operatori sanitari che si occupano di diabetici che richiedono insulina, specie per quelli ricoverati nelle strutture sanitarie residenziali a lungo termine.

Come si sono svolte le ricerche Nei due studi i ricercatori hanno confrontato, in quasi 600 persone che non erano mai state trattate con insulina, l'efficacia e la sicurezza di una nuova insulina a somministrazione settimanale con quella di due differenti insuline già in uso a somministrazione quotidiana. Dopo circa sei mesi dall'inizio del trattamento, il prodotto a somministrazione settimanale ha mostrato un leggero vantaggio in termini di efficacia misurata come capacità di mantenere buoni livelli di emoglobina glicata.