In un'intervista a Tgcom24 Emanuele Bosi, diabetologo dell'ospedale San Raffaele, fa chiarezza sull'uso appropriato del farmaco diventato famoso sui social per avere effetti miracolosi sulla perdita di peso e di cui se ne segnala ultimamente un abuso. Il farmaco comincia a scarseggiare in farmacia e a farne le spese potrebbero essere le persone che davvero ne hanno bisogno, in primis i pazienti diabetici. "L'uso del semaglutide è diventato un abuso", spiega il prof. Bosi riferendosi al successo "fuori indicazione" del farmaco, non ancora standardizzato per la terapia dell'obesità.