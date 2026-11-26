I riferimenti sono diretti alle iniziative promosse in queste settimane da parte di alcune regioni italiane. Di fronte a costi proibitivi per i singoli cittadini — stimati intorno ai 40mila euro al mese per l'acquisto privato all'estero — diversi enti locali hanno infatti deciso di rompere gli indugi. La Lombardia era stata la prima a muoversi grazie alla storia di Jessica Scarpa, 36 anni, di Olginate (Lecco), che dopo aver lanciato una raccolta fondi online per curarsi negli Stati Uniti, aveva ottenuto l'intervento della stessa regione e l'autorizzazione all'acquisto del medicinale negli Usa per consentirle di curarsi gratuitamente all'ospedale di Lecco. L'assessore al Welfare aveva poi annunciato l'attivazione di percorsi per autorizzare l'acquisto e garantire l'accesso gratuito a tutti i pazienti eleggibili, affinché i tempi burocratici non rappresentassero un ulteriore ostacolo alle cure.