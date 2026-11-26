Daraxonrasib, l'Aifa avvia iter di accesso al nuovo farmaco per il tumore al pancreas: "Per garantire equità a tutti i pazienti"
Ad accelerare il percorso anche l'impulso offerto dalle regioni, che in questi giorni si sono attivate per favorire la copertura economica del medicinale
Vaccino, da Aifa via libera a terza dose © Da video
Svolta, per certi versi storica, nella lotta contro il tumore al pancreas. L'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, è impegnata nella definizione di un percorso di accesso precoce al daraxonrasib, un farmaco approvato già a fine agosto dalla Fda negli Stati Uniti e destinato a specifiche categorie di pazienti con tumore al pancreas metastatico già sottoposti ad altri trattamenti. Un medicinale potenzialmente salvavita, che però in Paesi come l'Italia non è ancora disponibile nel Servizio sanitario nazionale, poiché l'Aifa deve completare la negoziazione per definirne prezzo e rimborsabilità. La nota dell'Agenzia del farmaco specifica che "il prospettarsi di iniziative di acquisto a livello territoriale rischia di avere delle ripercussioni sfavorevoli alla rapida conclusione della negoziazione di un prezzo sostenibile, nell'interesse di tutti i pazienti italiani". Una scelta non causale, visto il proliferarsi delle spinte regionali.
La direttiva dell'Ue
Da questo punto di vista, la recente decisione vincolante con cui la Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio del farmaco gioca un ruolo fondamentale per l'accesso al medicinale. Da qui l'avvio delle procedure in capo ad Aifa. L'Agenzia, che ha recentemente trasmesso all'azienda produttrice del farmaco una proposta formale sulla base della legge 648/1996, è "in attesa della risposta e auspica che il confronto possa concludersi rapidamente con un accordo che tuteli il diritto fondamentale alla salute e garantisca equità nell'accesso al trattamento a carico del Servizio sanitario nazionale per tutti i pazienti eleggibili, in ogni Regione". Un appello non casuale, visto che la stessa Aifa sottolinea come "in questa fase, il prospettarsi di iniziative di acquisto a livello territoriale rischia di avere delle ripercussioni sfavorevoli alla rapida conclusione della negoziazione di un prezzo sostenibile, nell'interesse di tutti i pazienti italiani".
La Lombardia e il caso di mamma Jessica
I riferimenti sono diretti alle iniziative promosse in queste settimane da parte di alcune regioni italiane. Di fronte a costi proibitivi per i singoli cittadini — stimati intorno ai 40mila euro al mese per l'acquisto privato all'estero — diversi enti locali hanno infatti deciso di rompere gli indugi. La Lombardia era stata la prima a muoversi grazie alla storia di Jessica Scarpa, 36 anni, di Olginate (Lecco), che dopo aver lanciato una raccolta fondi online per curarsi negli Stati Uniti, aveva ottenuto l'intervento della stessa regione e l'autorizzazione all'acquisto del medicinale negli Usa per consentirle di curarsi gratuitamente all'ospedale di Lecco. L'assessore al Welfare aveva poi annunciato l'attivazione di percorsi per autorizzare l'acquisto e garantire l'accesso gratuito a tutti i pazienti eleggibili, affinché i tempi burocratici non rappresentassero un ulteriore ostacolo alle cure.
L'iniziativa delle regioni
Da qui l'iniziativa di altre regioni, tra cui Sardegna, Puglia, Umbria e Toscana, che in seguito all'esempio lombardo avevano avviato istruttorie per valutare soluzioni ponte, mentre la Campania ha contestualmente avviato una ricognizione tramite la propria rete oncologica per censire i pazienti eleggibili portando il tema all'attenzione della Commissione salute della Conferenza delle regioni. In ultimo, il Lazio, che nelle ultime ore avrebbe annunciato l'accesso gratuito al daraxonrasib per tutti i pazienti eleggibili affetti da tumore al pancreas metastatico. Il provvedimento introdurrebbe così un protocollo regionale dedicato in attesa che si completi l'iter nazionale di rimborsabilità da parte dell'Aifa. "Il daraxonrasib contro il tumore al pancreas arriva gratis nel Lazio - ha annunciato il governatore Francesco Rocca su X - Garantiamo tempi certi di valutazione in sette giorni e massima sicurezza clinica nei centri più qualificati, continuando a lavorare affinché si arrivi al più presto a una soluzione nazionale".
L'appello delle autorità
L'iniziativa autonoma delle singole giunte regionali, seppur dettata dall'urgenza clinica, ha tuttavia sollevato il timore di creare una "sanità a due velocità", in cui l'accesso a una terapia salvavita dipende dalla regione di appartenenza o dalle disponibilità economiche del singolo ente locale. E mentre il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha aperto all'uso "compassionevole" del farmaco, l'Associazione italiana di oncologia medica ha sollecitato un intervento rapido per evitare disuguaglianze territoriali: "L'innovazione deve essere accessibile a tutti indipendentemente dalla residenza e dalle possibilità economiche", dice il presidente Massimo Di Maio.