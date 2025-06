Realtà o immaginazione? Così il cervello le distingue

Lo studio ha anche dimostrato che il giro fusiforme collabora con altre aree cerebrali per aiutarci a distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è. In particolare, l'attività nell'insula anteriore (una regione della corteccia prefrontale) aumentava in linea con l'attività nel giro fusiforme quando i partecipanti affermavano che qualcosa era reale, anche se in realtà era immaginario.