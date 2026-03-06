Un collirio "vivente" potrebbe accelerare la guarigione della cornea

Un collirio vivente capace di riparare i danni alla cornea, fatto di batteri che rilasciano una sostanza antinfiammatoria. È l'ultima frontiera della cura dell'occhio che arriva dagli Stati Uniti. A ideare questo trattamento è stato un gruppo di ricercatori guidato da Anthony St. Leger dell'Università di Pittsburgh, in Pennsylvania. "È la prima dimostrazione che un microrganismo che vive sulla superficie oculare può essere modificato geneticamente per rilasciare un farmaco che migliora la salute degli occhi", ha affermato St. Leger. "Un traguardo che apre le porte all'idea di una 'medicina vivente' per l'occhio: qualcosa che si applica una volta sola e rimane, protegge e aiuta il tessuto a guarire", ha aggiunto.