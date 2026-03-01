Il cervello non resiste agli snack anche a stomaco pieno: ecco perché

Il frigorifero è chiuso, la cena è finita da poco. Eppure basta il rumore di una confezione che si apre per riaccendere l'appetito. Non è solo questione di gola o di mancanza di forza di volontà. Non è lo stomaco a chiederlo, ma il cervello, sedotto dalla promessa di gratificazione immediata, a spingerci verso l'ennesimo snack. A spiegare perché troviamo sempre spazio per il dolce anche quando siamo sazi, è lo studio pubblicato sulla rivista Appetite e guidato dall'Università britannica dell'East Anglia.