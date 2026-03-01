Il cervello non resiste agli snack anche a stomaco pieno: ecco perché
La scienza spiega perché patatine, dolci e cibi palatabili attivano circuiti di ricompensa che superano il senso di sazietà e rende difficile fermarsi
© Istockphoto
Il frigorifero è chiuso, la cena è finita da poco. Eppure basta il rumore di una confezione che si apre per riaccendere l'appetito. Non è solo questione di gola o di mancanza di forza di volontà. Non è lo stomaco a chiederlo, ma il cervello, sedotto dalla promessa di gratificazione immediata, a spingerci verso l'ennesimo snack. A spiegare perché troviamo sempre spazio per il dolce anche quando siamo sazi, è lo studio pubblicato sulla rivista Appetite e guidato dall'Università britannica dell'East Anglia.
Perché continuiamo a mangiare anche se siamo sazi?
Il senso di pienezza nasce da segnali che partono dallo stomaco e dall'intestino e arrivano al cervello per dirci che abbiamo assunto abbastanza energia. Ma questi segnali possono essere scavalcati quando entrano in gioco cibi particolarmente gratificanti. Secondo gli autori della ricerca, questo meccanismo potrebbe spiegare perché tante persone fanno fatica a non mangiare in quantità eccessive rispetto al proprio fabbisogno, soprattutto in un mondo nel quale sono costantemente esposte a pubblicità allettanti e alla facile disponibilità di qualsiasi cibo.
Gli snack ricchi di zuccheri, grassi e sale stimolano, infatti, i circuiti della ricompensa, gli stessi coinvolti nelle esperienze piacevoli. Quando questi percorsi si attivano, la motivazione a mangiare non dipende più dalla fame fisiologica, ma dal desiderio di provare ancora quella sensazione di piacere.
Cosa succede nel cervello davanti a un cibo appetitoso?
Davanti a un alimento molto palatabile si attivano aree cerebrali legate alla dopamina, il neurotrasmettitore associato alla gratificazione. È come se il cervello registrasse quell'esperienza come qualcosa di altamente desiderabile, spingendoci a ripeterla. Questo meccanismo può prevalere sui segnali di sazietà. Anche se il corpo non ha bisogno di altre calorie, la mente vuole continuare. È un impulso che non nasce dalla necessità energetica, ma dall'aspettativa di piacere.
Perché alcuni faticano più di altri a fermarsi?
Non tutti reagiscono allo stesso modo. Fattori genetici, abitudini alimentari, stress e qualità del sonno possono influenzare la sensibilità ai cibi gratificanti. In alcune persone il sistema della ricompensa risponde in modo più intenso, rendendo più difficile interrompere il consumo. Anche l'ambiente gioca un ruolo chiave: confezioni grandi, pubblicità accattivanti, disponibilità continua di snack aumentano le occasioni di mangiare senza fame.
Cosa ha rivelato lo studio?
I ricercatori guidati da Thomas Sambrook hanno monitorato tramite encefalogramma (Eeg) il cervello di 76 volontari mentre facevano un gioco nel quale la ricompensa consisteva in cioccolato, dolci, patatine e popcorn. A metà dell'esperimento veniva offerto loro un pasto a base di uno di questi alimenti finché non si dichiaravano completamente sazi. Il loro cervello, però, sembrava non essere d'accordo con lo stomaco: l'attività elettrica nelle aree cerebrali associate alla ricompensa continuava a rispondere con la stessa intensità di prima alle immagini di cibo del quale lo stomaco era sazio.
È solo una questione di forza di volontà?
Ridurre tutto all'autocontrollo è fuorviante. I meccanismi neurobiologici sono potenti e automatici. Tuttavia, esserne consapevoli può aiutare: rallentare il ritmo, porzionare gli snack invece di mangiare direttamente dalla confezione, evitare distrazioni come televisione o smartphone sono strategie utili per ridurre il consumo inconsapevole. In definitiva, quando non riusciamo a dire di no a uno snack pur essendo sazi, non è solo debolezza: è il cervello che, programmato per cercare gratificazione, prende il sopravvento sullo stomaco.