Lo studio: "Il cibo ultra-processato può favorire disturbi nei bambini in età pre-scolare"

Nello studio i ricercatori hanno stimato, su 2077 bambini di 3 anni, il loro consumo di cibo ultra-processato (ovvero tutti quei prodotti che contengono additivi come conservanti, zuccheri e sale aggiunti e che sono poveri di nutrienti) in percentuale sull'apporto energetico totale. A 5 anni, poi, i bambini sono stati valutati per diversi disturbi del comportamento ed emotivi. Quello che ne è emerso è che ogni aumento del 10% dell'apporto energetico derivante da cibo industriale ultra processato a 3 anni si associa a punteggi via via più elevati ai questionari di valutazione dei disturbi comportamentali internalizzanti (disturbi emotivi come ansia) e esternalizzanti (impulsività, iperattività etc) a 5 anni.