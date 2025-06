Dl Omnibus, bozza: sugar tax dal 1° gennaio 2026: norme anche per le carceri

La bozza del Dl Omnibus rinvia di sei mesi l'entrata in vigore della sugar tax. Le norme contenute nel provvedimento economico, all'esame del Consiglio dei ministri, prevedono inoltre fondi per il payback sanitario delle Regioni, per la rigenerazione urbana e per l'edilizia carceraria. Si propone infine una "spinta" ai lavori di infrastrutture come la diga foranea di Genova, la proroga degli incentivi alle imprese nelle zone colpite dal sisma e la revisione dell'Iva sulle opere d'arte.