“Bullismo ferita dell’anima”: a Milano l’incontro per sensibilizzare alla gravità del fenomeno

Il bullismo subito da molti ragazzi in età scolastica è una ferita psicologica che spesso non si cancella. Per sensibilizzare a questo tema delicato, il 3 ottobre si terrà a Milano l’iniziativa “Il bullismo è: una ferita dell’anima, un dolore che ti cambia”. Dalle ore 18, presso la Fondazione Ambrosianeum, numerosi esponenti del mondo della musica, della cultura, della ricerca scientifica e dell’impegno sociale e pastorale terranno dei workshop per dire no al bullismo e per lanciare un messaggio di speranza a ragazzi e genitori. Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione del video “Piccole gocce salvano il mondo” dei ragazzi dell’Ospedale Auxologico Piancavallo e della clip artistica “Sputi sull’anima”.