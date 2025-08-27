Botulino, immortalate le molecole che "scortano" la tossina

Potrebbe esserci una svolta importante per rendere più efficace la lotta agli episodi di botulinismo, come quelli accaduti nei recenti casi di cronaca, ma anche per migliorare l'impiego della tossina in medicina e cosmetica. È stato infatti osservato per la prima volta il complesso proteico che "scorta" la tossina botulinica nell'apparato digerente, aiutandola ad attraversare la barriera intestinale per poi raggiungere il circolo sanguigno. Il risultato è stato ottenuto grazie a una tecnica di imaging da premio Nobel e la sua importanza la certifica uno studio pubblicato su Science Advances dai ricercatori dell'Università di Stoccolma.