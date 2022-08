Bari, tumore al cervello rimosso da sveglio a un 12enne

Un 12enne è stato operato da sveglio al cervello per l'asportazione di un tumore.

Scelta effettuata dal professore Francesco Signorelli del Policlinico di Bari, per monitorare le funzioni del linguaggio dove era localizzata la massa grande come una pallina da ping pong. Durante l'intervento il paziente ha risposto con precisione alle domande della neuropsicologa e non ha riportato alcun deficit. La procedura cosiddetta di "awake surgery", intervento di neurochirurgia, cioè, effettuato con anestesia locale che prevede che il paziente resti vigile e collaborativo, è stata eseguita per la prima volta su un paziente di età pediatrica.