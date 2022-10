Autotrapianto di isole pancreatiche, l'efficacia della procedura in pazienti sottoposti a pancreasectomia

L'asportazione della testa del pancreas, del duodeno e della via biliare terminale (la "

duodenocefalopancreasectomia

interventi più complessi

fistola pancreatica

") è uno deglie a maggior rischio di complicanze di tutta la chirurgia addominale. La complicanza più frequente è la, cioè la fuoriuscita di succhi pancreatici attraverso la cucitura che ricollega il pancreas residuo all’intestino. I liquidi pancreatici hanno un'azione digestiva e la loro fuoriuscita può danneggiare i tessuti circostanti, causando infezioni ed emorragie.

Quando il pancreas è particolarmente fragile, il chirurgo può decidere di asportare completamente l'organo per eliminare il rischio di fistola pancreatica, ma la

pancreasectomia totale

diabete particolarmente difficile da trattare

comporta inesorabilmente un, legato alla perdita totale degli ormoni che regolano il controllo della glicemia (insulina, glucagone, somatostatina, polipeptide pancreatico).

La ricerca ha valutato per la prima volta la possibilità di associare - in pazienti ad alto rischio di fistola pancreatica - all'asportazione totale del pancreas,

l'autotrapianto di isole pancreatiche

ridotto il numero e la severità delle complicanze

pancreasectomia totale

, come alternativa all'intervento standard di duodenocefalopancreasectomia. I risultati hanno confermato che la pancreasectomia totale con autotrapianto di isole harispetto all'intervento standard. L’autotrapianto di isole ha permesso di preservare, almeno in parte, la produzione di ormoni pancreatici, migliorando il controllo glicemico postoperatorio e facilitando la gestione del diabete conseguente alla

"Quando il pancreas è molto fragile, il chirurgo è consapevole che dopo l'intervento si svilupperà una fistola pancreatica, tuttavia non asporta completamente il pancreas poiché teme le conseguenze metaboliche che ne deriveranno - spiega il dottor

Gianpaolo Balzano

San Raffaele

isole pancreatiche

pancreasectomia

, chirurgo del Pancreas Center dell'Irccs Ospedale-. Questo studio dimostra, per la prima volta, che grazie alle nuove terapie di trapianto cellulare, c'è un'alternativa, e che l'autotrapianto dipermette di ricorrere allatotale con meno timori di peggiorare la qualità di vita del paziente". ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Il trapianto delle proprie isole pancreatiche (o

autotrapianto

estrarre dal pancreas asportato il tessuto endocrino

) è una procedura eseguita per prevenire o ridurre la gravità del diabete, dopo asportazione parziale o totale del pancreas. Consiste nell'e nella sua infusione nella vena porta, ingegnerizzando così il fegato affinché produca l’insulina senza la necessità di assumere una terapia immunosoppressiva.

"Nel corso degli anni, l'autotrapianto è stato utilizzato quasi esclusivamente in pazienti sottoposti ad asportazione del pancreas a causa di pancreatite cronica, quando non è possibile trattarla con procedure mediche e chirurgiche standard - aggiunge il professor

Alessandro Zerbi

Humanitas

, responsabile Chirurgia Pancreatica dell'Irccs Istituto Clinicoe docente Humanitas University. Lo studio appena pubblicato, dimostra come si possa ampliare l'utilizzo del trapianto di isole, in sicurezza, anche in presenza di altre patologie quali per esempio il tumore del pancreas".

"Lo studio ci ha permesso di dimostrare che possiamo offrire nuove soluzioni, sicure ed efficaci, a pazienti che si presentano con caratteristiche e rischi chirurgici diversi. Di fatto è un esempio di medicina di precisione con l’utilizzo di una terapia cellulare personalizzata finalizzata a ottenere il risultato migliore per il singolo paziente”, spiega il professor

Lorenzo Piemonti

San Raffaele

, direttore del San Raffaele Diabetes Research Institute dell'Irccs Ospedale

Per l’esecuzione dell'autotrapianto è necessario coordinare l'attività chirurgica con quella della produzione dei tessuti in laboratorio, e questo studio ha anche dimostrato come sia possibile che

più Istituti si avvalgano di un'unica facility

processazione

per la raccolta edi pancreas per la produzione di isole pancreatiche.

"È un

esempio di sinergia e ottimizzazione

Piemonti

per lo sviluppo e l'applicazione su larga scala degli avanzamenti della medicina rigenerativa. Le strutture e le conoscenza per la manipolazione di cellule e tessuti hanno un alto contenuto specialistico e sono molto costose nella gestione e nella messa a punto. La possibilità di concentrare questa competenza in poche strutture altamente specializzate, che poi svolgano una funzione di servizio per la comunità clinica, è il modello da perseguire per garantire la sostenibilità e l'accessibilità più ampia possibile a questi approcci particolarmente avanzati di terapia", conclude il professor