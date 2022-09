Dal San Raffaele più di mille lavori scientifici sul Covid

Quello dell'ospedale San Raffaele di Milano è stato un grande traguardo.

Sono stati circa 1.226 i ricercatori e clinici che hanno contribuito alla ricerca scientifica sul fronte Covid. Dall'inizio della pandemia dal San Raffaele sono stati pubblicati 1.040 lavori scientifici per comprendere causa e patogenesi della malattia. Oggi la ricerca è concentrata sullo sviluppo di terapie antivirali assumibili per via orale.