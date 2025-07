Allerta dell'Ecdc: con il riscaldamento dei mari aumenta il pericolo batteri

I sintomi della vibriosi dipendono dal modo in cui viene contratta l'infezione. Nel caso in cui sia provocata dal consumo di molluschi crudi o poco cotti, i sintomi includono tipicamente diarrea acquosa, dolore addominale, nausea, vomito, febbre e brividi. L'infezione può però anche derivare da bagni in acque con grandi quantità di vibrioni, causando infezioni alle orecchie o, se i batteri entrano in contatto con ferite aperte, sintomi cutanei come arrossamento, gonfiore e dolore intorno alla zona interessata. Le infezioni delle ferite non trattate, sottolinea l'Ecdc, possono portare a gravi complicazioni come fascite necrotizzante, infezioni del torrente ematico, sepsi o persino amputazione di arti, in particolare tra gli individui con patologie preesistenti.