"Di allergie si muore, di intolleranze no": gli esperti fanno chiarezza | "L'adrenalina può salvare la vita"
Gli allergologi richiamano l'attenzione sui rischi dello shock anafilattico e sulla necessità di intervenire tempestivamente. L'appello della Siaaic: "In Italia serve un Registro nazionale delle anafilassi"
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A maggio aveva fatto notizia la morte di un ragazzo di 16 anni allergico alle proteine del latte a Casoria, in provincia di Napoli, dopo aver consumato un cono gelato. Ora, a Casalnuovo, a pochi chilometri di distanza, la morte di una 14enne dopo una cena in pizzeria: sospetta reazione allergica al lattosio. L'allergia alle proteine del latte scatena reazioni immunitarie immediate e violente come lo shock anafilattico, che può uccidere. L'intolleranza al lattosio, uno zucchero del latte, invece, non ha esiti fatali", ha sottolineato Vincenzo Patella, presidente della Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica (Siaaic) e direttore della Uoc Medicina interna dell'azienda sanitaria di Salerno.
Troppa disinformazione - Come spiega Patella, "scontiamo ancora troppa disinformazione sulle allergie severe e sulla crucialità dell'uso tempestivo dell'adrenalina. L'intolleranza causa malessere generale, dolore addominale o vomito, ma non esiti infausti. L'allergia scatena l'anafilassi, un collasso dell'apparato cardiovascolare che impedisce al sangue di raggiungere organi vitali come cuore e cervello".
L'unico salvavita immediato è l'adrenalina - A sollevare i timori del presidente Siaaic è anche la gestione dell'emergenza nei momenti immediatamente successivi al malore. Nel caso di Casoria, infatti, era emerso il tentativo di somministrare del cortisone al giovane prima dell'arrivo del 118. "Il cortisone ha tempi di azione troppo lenti per un'anafilassi acuta. Ciò che un paziente allergico deve sempre portare con sé - ha voluto sottolineare Patella - è l'adrenalina auto-iniettabile. È un farmaco di auto-somministrazione che permette di guadagnare il tempo necessario per raggiungere il Pronto soccorso".
Tanti decessi, poche misure - In Italia si registrano tra i 40 e i 60 decessi accertati all'anno per shock anafilattico, ma il numero potrebbe essere superiore a causa di morti improvvise non correttamente notificate. Proprio per ovviare a questa carenza di dati certi, il presidente Siaaic ha lanciato un appello istituzionale. "In Italia non esiste un Registro nazionale sulle anafilassi - specifica -. È auspicabile, come suggerito dalle associazioni dei pazienti, tra queste Federasma, che sia gestito direttamente dall'Istituto superiore di sanità (ISS) con il coinvolgimento delle società scientifiche degli allergologi".