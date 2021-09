Trent'anni fa Fiorello cantava "La canzone del Sole" al "Festivalbar"

La canzone del sole di Lucio Battisti, Donne di Zucchero e Terra Promessa di Eros Ramazzotti. Rosario Fiorello sale sul palco del "Festivalbar" nel 1991 e si esibisce in un medley davanti alla folla esultante. Nel 1992 uscirà il suo album Nuovamente Falso e nello stesso anno inizierà la conduzione di Karaoke, programma prima sospeso per via degli ascolti bassi, poi rilanciato.

Nel 1993 condurrà proprio il Festivalbar, insieme ad Amadeus e Federica Panicucci. Il vero successo però arriva con "Stasera pago io", nel 2001, e con Viva Radio 2. In quegli anni diventa protagonista del varietà italiano e da allora alternerà sempre televisione a radio, senza tralasciare il teatro. Ha calcato anche il palco dell’Ariston di Sanremo, nel 2020 e nel 2021, sempre a fianco di Amadeus.