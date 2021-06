L’esibizione dei Duran Duran a "Vota la Voce" nel 1990

I Duran Duran, gruppo britannico formatosi a Birmingham nel 1978, ebbe un grandissimo successo negli anni 80. La band riuscì a piazzare oltre venti singoli nella Billboard Hot 100, nonché una trentina nella Top 40 del Regno Unito.

Furono pionieri nell'uso di video musicali all'avanguardia e mandarono in delirio le fan di tutto il mondo. Nel 1983 a Times Square, ad esempio, quando si fermarono per firmare autografi, la ressa fu tale che dovette intervenire la polizia per riportare l'ordine pubblico e per decongestionare il traffico bloccato.

I Duran Duran parteciparono all'inziativa Live Aid, un concerto di beneficenza che si svolse contemporaneamente allo stadio di Wembley, a Londra, e al John F. Kennedy Stadium di Filadelfia il 13 luglio 1985, al quale parteciparono 90mila persone e fu visto da almeno un miliardo e mezzo di spettatori televisivi.

Con gli inizi degli anni Novanta e la nascita di internet il gruppo venne riscoperto grazie ai vecchi video. Rivediamoli proprio nel 1990 quando si esibirono a "Vota la voce" con il brano "Violence of summer".