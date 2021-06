Auguri a Marina Rei: riascoltiamola a "Un disco per l’estate" nel 1996

Buon compleanno a Marina Rei che compie 52 anni. Figlia d'arte (il padre Vincenzo Restuccia era turnista e batterista di Ennio Morricone, la madre Anna violista dell'orchestra sinfonica di Roma), fin da piccola si appassiona alla musica, esibendosi in alcuni dei più noti locali della capitale.

Inizia a incidere dischi dance con lo pseudonimo di Jamie Dee, ottenendo buoni riscontri anche all'estero, poi, nel 1995, "diventa" Marina Rei, con il brano "Sola", caratterizzato da ritmi soul e acid jazz.

La consacrazione arriva di lì a poco, con le canzoni "Al di là di questi anni", "Dentro me" e soprattutto con "Primavera", cover di "You to Me Are Everything" dei The Real Thing.

Nel giorno del suo compleanno rivediamola al "Un disco per l’estate" nel 1996 cantare "Pazza di te".