I Trio presentano "Da Da Da" a "Superclassifica Show" nel 1982

La canzone, incisa inizialmente in tedesco, è poi stata distribuita in inglese ed è diventata un tormentone intramontabile

Era il 1982 quando il gruppo musicale tedesco i Trio si esibivano sul palco di "Superclassifica Show" con "Da Da Da", la canzone che ben presto divenne un tormentone intramontabile. Il brano, primo singolo della band, venne pubblicato proprio nella primavera dello stesso anno.

Scritta da due dei componenti del gruppo Gert "Kralle" Krawinkel e Stephan Remmler, il tormentone inizialmente venne inciso in lingua tedesca con il titolo "Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha". Successivamente nella distribuzione al di fuori dei confini tedeschi venne tradotta in inglese con il titolo "Da Da Da I Don't Love You You Don't Love Me Aha Aha Aha", abbreviato poi in "Da Da Da".

Nello stesso anno, a seguito della vittoria italiana ai Mondiali, venne incisa anche una versione in italiano dai Masters, intitolata "Da Da Mundial '82". Il testo, ovviamente, rendeva omaggio ai calciatori della Nazionale.

La canzone, nella sua versione in inglese, è diventata nel tempo un vero e proprio cult e spesso è stata ripresa e utilizzata in molti spot pubblicitari. Non tutti ricordano (forse) che fa parte della colonna sonora de Il divo, il film diretto da Paolo Sorrentino uscito nel 2008.