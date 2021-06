Tanti auguri Gianna Nannini: rivediamola al "Festivalbar" nel 1995

Compie 67 anni Gianna Nannini. Dagli esordi di metà anni 70 all'ultimo "La differenza" del 2019, ha pubblicato 20 album in una carriera che l'ha consacrata la rocker italiana per eccellenza. Ma sin dai primi lavori la cantautrice senese si è spinta al di fuori dei nostri confini, conquistando il mercato europeo, facendo breccia in particolare in Germania.

Per festeggiare questo giorno speciale, rivediamo la cantante ospite del "Festivalbar" del 1995 in cui si era esibita con la canzone "Piangerò".