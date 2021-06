Buon compleanno Alanis Morisette: eccola a Festivalbar 1996

Tanti auguri ad Alanis Morissette, nata il 1 giugno del 1974 ad Ottawa, in Canada. Ecco la sua esibizione a Festivalbar 1996: cantò “You Learn”, singolo estratto dall’album "Jagged Little Pill", il terzo della sua carriera e il primo a essere diffuso in tutto il mondo, nel giugno del 1995.

Il suo ultimo lavoro è Such Pretty Forks in the Road, uscito nell’estate del 2020 dopo un periodo di silenzio. Ha scritto il primo brano a nove anni e ora conta 11 album fra inediti e raccolte dei maggiori successi. Non solo canzoni però: Morissette è anche attrice di cinema e di televisione.