Alanis Morissette torna al rock con un album che scava tra personale e politico

Un disco personale, che raccoglie due anni di lavoro in cui è condensato un percorso in cui spesso ha dovuto fare i conti con il suo lato vulnerabile. E' questo “Such Pretty Forks In The Road”, l'album che vede il ritorno di Alanis Morissette a distanza di ben otto anni dal precedente "Havoc and Bright Lights". Alanis ha lanciato il disco con un'esibizione al Jimmy Fallon Show.