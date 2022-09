Natalia Estrada compie 50 anni: rivediamola al "Festivalbar" cantare "Eres tierra de sol"

Natalia Estrada

50 anni

Spagna

Giorgio Mastrota

Leonardo Pieraccioni

compie. Nata a Gijón, in, è divenuta molto popolare in Italia negli anni '90. Nel 1993 ha esordito nel mondo dello spettacolo conducendo in televisione "Il gioco delle coppie" assieme al marito(da cui poi si è separata nel 1998), ma è grazie soprattutto alla partecipazione al film di"Il ciclone" che la sua carriera è esplosa.



Negli anni successivi è tornata a dedicarsi principalmente alla televisione, conducendo diverse trasmissioni (tra cui "Il Quizzone" e "La sai l'ultima?"), tentando anche la carriera nel mondo della musica. Al suo attivo ha un EP intitolato "

Quiero cantar

Banana y frambuesa

Eres tierra de sol

Chiquita bon bon"

Natalia

", tre singoli: "", "", "e un album chiamato "", pubblicato nel 1999.

Col passare del tempo, però, le apparizioni di

Natalia Estrada

Festivalbar

sul grande e piccolo schermo sono diminuite sempre più, ma in occasione del suo compleanno la ricordiamo sul palco del "", nel 1997, con il brano in spagnolo "Eres tierra de sol".