Daniele Silvestri compie 52 anni: eccolo a “Generazione X” 

Ha iniziato la sua carriera debuttando ufficialmente nel 1994 ed in poco tempo Daniele Silvestri è riuscito ad affermarsi nel panorama musicale italiano e internazionale.

Uno dei suoi successi più riusciti è sicuramente il brano “Salirò” con cui si classifica 14esimo al Festival di Sanremo nel 2002 ma vincendo poi all'Italian Music Award i premi per il miglior singolo, il miglior videoclip, il miglior arrangiamento e la miglior composizione musicale. Classe 1968 è nato a Roma il 18 agosto. Proprio in occasione del suo compleanno, in cui festeggia i 52 anni, lo rivediamo mentre canta “L'Y10 Bordeaux" a Generazione X.