Buon compleanno Luca Bizzarri: eccolo a "Ciro, il figlio di Target"

Una vita intera trascorsa tra teatro, cinema, sitcom e molto altro ancora, una vita all'insegna soprattutto della comicità. Stiamo parlando di Luca Bizzarri, che oggi spegne 49 candeline. Nato a Genova nel 1971, intraprende ancora giovanissimo la via del palcoscenico e successivamente ottiene il diploma alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova.



Nel 1991 l'incontro decisivo con Paolo Kessisoglu, con il quale formerà il duo Luca e Paolo. Insieme raggiungeranno il successo televisivo grazie alle gag in "Ciro, il figlio di Target", per poi affermarsi con "Camera Café".



Il successo prosegue e porta il duo dalla guida de "Le Iene", con Ilary Blasi, al palco del Festival di Sanremo. In attesa di scoprire, dunque, quali nuove esperienze impegneranno il comico ligure, riviviamo una storica clip del 1998 tratta proprio da "Ciro, il figlio di Target".