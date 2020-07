Buon compleanno Cristina D'Avena: rivediamola cantare "Ti voglio bene Denver"

Buon compleanno Cristina D'Avena. Ha scandito l'infanzia e l'adolescenza di intere generazioni grazie alla sua inconfondibile voce con cui interpretava le sigle dei cartoni animati più seguiti e ancora oggi riempie i palazzetti intonando brani mai passati di moda.

Per festeggiare il 56esimo compleanno della cantante nata a Bologna il 6 luglio del 1964 la rivediamo ospite sul palco del programma per ragazzi "Bim Bum Bam" nel 1994. In quella circostanza Cristina aveva cantato la sigla di uno dei cartoni animati più amati dai bambini dell'epoca: "Ti voglio bene Denver", l'indimenticabile dinosauro idolo degli adolescenti di fine anni Ottanta.