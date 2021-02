Buon compleanno Mal: eccolo cantare "Sei la mia donna" a Superclassifica Show 

Buon compleanno Mal, che compie oggi 77 anni. pseudonimo di Paul Bradley Couling, è un cantante britannico naturalizzato italiano e uno dei pochi ad aver fatto successo prima in Italia che nel Regno Unito. Cantante di grande talento negli anni Sessanta e Settanta, è passato alla storia per la sigla di Furia, brano che gli aprì le porte del mercato musicale per bambini.

Dopo aver tentato il successo con un paio di band, Mal passa ai Primitives: ascoltati durante un’esibizione a Londra da due italiani, Gianni Boncompagni e Alberigo Crocetta, vengono poi contattati da quest'ultimo che propone alla band una scrittura per alcuni show in Italia. Per Mal è la svolta della vita. Il suo successo aumenta a dismisura, grazie a brani come "Bambolina" e "Tu sei bella come sei", canzone con cui partecipa al Festival di Sanremo nel 1969. Nel 1982 torna sul palco dell'Ariston con "Sei la mia donna", che ripropone poi a "Superclassifica Show".