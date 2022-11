Auguri Biagio Antonacci, eccolo raccontarsi a "Superclassifica Show" 1989

Buon compleanno a Biagio Antonacci. Nato a Milano il 9 novembre 1963, il cantautore si è avvicinato giovanissimo alla musica, ma si è fatto conoscere al grande pubblico col primo album "Sono cose che capitano" nel 1989 e, soprattutto, con "Liberatemi" del 1992 e "Iris (tra le tue poesie)".

Ospite a "Superclassifica Show" nel 1989 Biagio Antonacci raccontava i suoi esordi: "Ho iniziato a fare il disco proprio negli anni Ottanta e ho avuto la possibilità di essere supportato da personaggi di grande esperienza e successo come Ron e Vice Tempera, per un giovane come me è una grande fortuna".

Nel giorno del suo compleanno rivediamo come Biagio Antonacci commentava gli anni Ottanta e si raccontava a Maurizio Seymandi.