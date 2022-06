"Mi fai stare bene" di Biagio Antonacci a "Un disco per l'estate" 1998

"Mi fai stare bene"

Biagio Antonacci

è un singolo di, pubblicato nel 1998 come terzo estratto dal sesto omonimo album in studio, di cui rivediamo l'esibizione a "Un disco per l'estate" 1998.

Leggi Anche Eros Ramazzotti festeggia il compleanno con Antonacci, Aurora filma la tavolata di amici

Qualche informazione e curiosità sull'autore -

Ron, che lo sottopose a un provino e, convinto delle capacità di Antonacci, lo presentò al frontman degli Stadio, Gaetano Curreri.

Il cantautore milanese è cresciuto a Rozzano e, già giovanissimo, suonava la batteria in gruppi di provincia. Dopo la maturità si è arruolato nell'Arma dei Carabinieri. Terminato il corso, ha svolto il servizio a Garlasco, dove abitava

Nonostante l'interesse suscitato dai primi due album,

Antonacci si fece conoscere dal grande pubblico solo nel 1992 con il singolo "Liberatemi"

Festivalbar

con cui girò l'Italia partecipando al. Nel corso della sua carriera ha scritto canzoni anche per altri artisti tra i quali Raffaella Carrà, Mietta, gli Stadio e Mia Martini.