Eros Ramazzotti festeggia il compleanno con Antonacci, Aurora filma la tavolata di amici

Tgcom24 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Se dovessi descriverti con una parola, quella sarebbe passione. Del resto, non poteva essere diversamente dato il nome che nonna Raffaela ha tanto combattuto per darti”. Inizia così la dolcissima dedica di Aurora Ramazzotti per il compleanno del papà Eros. Il cantautore festeggia i 58 anni con una bella tavolata tra amici, tra cui il caro “fratello” (come lo definisce lui) Biagio Antonacci tra musica e risate. La primogenita avuta da Michelle Hunziker filma tutto.