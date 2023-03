Ambra Angiolini canta e balla "Please Please Please" di James Brown a "Non è la Rai" 1994

Vi ricordate la giovane Ambra Angiolini sul palco di "Non è la Rai"? Nel 1994 l'attrice e cantante ha intonato, sul palco del programma che l'ha resa famosa, le note del brano "Please Please Please" di James Brown. Circondata dal pubblico e dai fan, Ambra riesce a coinvolgere gli spettatori che la seguono in ogni sua mossa a ritmo di musica.

Di recente, l'attrice Ambra Angiolini ha postato una foto insieme ad Asia Argento. Le due attrici nella foto in coppia, sono distese sul letto in biancheria intima azzurra, e nei commenti c'è uno scambio di dediche piene di affetto e di stima reciproca. A quanto pare si sono conosciute sul set di una serie di cui sono protagoniste e tra loro l'intesa è sbocciata subito.