I Neri Per Caso armonizzano su "Centro di gravità permanente" a Un disco per l'estate 1998

I Neri per Caso sono un gruppo a cappella, formatosi a Salerno nel 1995, che ha riscosso un grande successo di pubblico per l'originalità della proposta musicale. Inizialmente, si chiamavano Crecason, acronimo delle iniziali dei cognomi Crescenzo e Caravano con l’aggiunta del suffisso "son" ispirato dai Jackson Five.

Neri per Caso nacque una sera, quando il paroliere Claudio Mattone, vedendoli tutti vestiti di nero con jeans e maglie nere in un locale di Roma, chiese loro se si vestissero sempre così. Alla loro risposta "no, è stato un caso", Mattone decise di chiamarli Neri per Caso. Il gruppo ha iniziato a muovere i primi passi nei locali di Salerno per poi ottenere successivamente la fama nazionale con la partecipazione a Sanremo Giovani 1994 con il brano "Donne" di Zucchero Fornaciari e la famosa "Le ragazze" nel 1995.

Negli anni il gruppo ha perso qualche suo componente che ha deciso di dedicarsi ad altre attività come l’insegnamento. Nel 2018 hanno preso parte alla serata dei duetti del Festival di Sanremo con Elio e le storie tese nel brano d'addio del gruppo Arrivedorci e nel 2021 hanno affiancato Ghemon in un medley dedicato alle donne.

Rivediamoli a "Un disco per l'estate" nel 1998 armonizzare su "Centro di gravità permanente", una delle canzoni più celebri di Franco Battiato.