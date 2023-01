Jovanotti canta "Una tribù che balla" a "Vota la voce" 1991

Nel 1991 Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, saliva sul palco di "Vota la voce", popolare festival musicale ideato da Gigi Vesigna e in onda sulle reti Mediaset. Ingessato e con l'ausilio una stampella, "Jova" di ritorno dal servizio militare sembrava un giovane soldato di ritorno dal fronte ma che non poteva mancare per nessun motivo all'incontro col suo pubblico. Nonostante la pioggia battente, una folla di ombrelli si scatena al ritmo del brano "Un tribù che balla", tratto dall'omonimo album, il quarto pubblicato dal poliedrico artista romano.

Cappellino girato alla testa e giacca in pelle indosso, Jovanotti ha fatto da pioniere portando lo stile del genere rap nelle piazze italiane. Cherubini resta un'icona musicale per più stagioni e generazioni come si vede dal successo dei recenti "Jova beach parties". Rivediamo il video dell'esibizione a "Vota la voce" 1991.