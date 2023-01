L'esibizione di Orietta Berti a "Popcorn" 1981 con "Felicità"

Dall'Emilia Romagna al Brasile con Orietta Berti sul palco di "Popcorn" 1981 col brano "Felicità". La cantante, oggi opinionista a "GF Vip" insieme a Sonia Bruganelli, si esibiva all'interno della trasmissione musicale di Canale 5 portando l'adattamento di una vecchia melodia carioca tratta dal film "Orfeo negro" del 1959. Accompagnata da pianoforte, chitarra e percussioni la voce inconfondibile dell'Usignolo di Cavriago ha abbracciato il sound latinoamericano producendo un'atmosfera calda e romantica.

Nel corso della quasi sessantennale carriera Orietta Berti ha ottenuto riconoscimenti in Italia e all'estero, incluso il Brasile. Nel 2021 ha partecipato al 71° Festival di Sanremo, un anno per lei d'oro che l'ha vista protagonista anche col brano estivo "Mille" insieme a Fedez e Achille Lauro. Nel 1996, "Felicità" è stato incluso tra le tracce della raccolta "Per questo grande e infinito amore". Rivediamo il video dell'esibizione.