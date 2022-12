Loredana Bertè canta Ivano Fossati a "Superclassifica Show" 1982

Nel 1982 una giovanissima Loredana Bertè cantò "J'adore Venice" brano scritto da Ivano Fossati e inserito nell'album "Traslocando". Sul palco di "Superclassifica Show", popolare trasmissione musicale di Canale 5 condotta da Maurizio Seymandi la cantante calabrese interpretò col suo stile ruggente, in chiave rock, la canzone pubblicata l'anno prima da Fossati col titolo "Panama/J'adore Venise".

Come ha scritto la rivista "Rolling Stone", Ivano Fossati ha rappresentato una figura centrale per la crescita artistica tanto di Loredana Bertè quanto della sorella Mia Martini. Il disco "Traslocando" fu per buona parte scritto arrangiato e prodotto da Fossati e rappresentò per Bertè la chiave che la consacrerà al successo nazionale. Rivediamo il video dell'esibizione.