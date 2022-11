Lo spogliarello di Simona Ventura a "Mai dire Gol" 1996

Dura solo 34 secondi, ma sono bastati per far scatenare i commenti della Gialappa's Band. Si tratta dello spogliarello di Simona Ventura a "Mai dire Gol" andato in onda su Italia 1 nel 1996. Sulle note di "Sweet Dreams" degli Eurythmics la conduttrice, all'epoca poco più che 30enne, si sfila i pantaloni e la camicia, mentre in sottofondo si sentono le voci del trio comico che "implorano" la conduttrice di non farlo.

Nata a Bentivoglio, vicino a Bologna, Simona Ventura è uno dei volti più noti della televisione nostrana. Ha esordito in tv nei primi anni '80, prima come concorrente di alcuni quiz e giochi televisivi e poi come praticante giornalista in alcune trasmissioni dei primi anni '90. La popolarità è arrivata quando è approdata a Mediaset: nel 1994 ha condotto per due stagioni, assieme a Teo Tecoli e Claudio Lippi, "Mai dire gol" il programma satirico della Gialappa's Band.

Da allora la sua carriera è stata un continuo successo: ha condotto decine di programmi sia per Mediaset che per la Rai, arrivando anche alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2004.