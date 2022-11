Mondiali di calcio, quando "Mai dire Gol" divenne "Mai dire Mondiali '94"

Al via oggi i "Mondiali di calcio" in Qatar, appuntamento molto atteso dagli appassionati. Nel 1994 il campionato mondiale di calcio fu accompagnato dal commento irriverente della Gialappa's Band e da un "Mai dire Gol" diventato per l'occasione "Mai dire Mondiali '94". La sigla del programma, intitolata "Nessuno allo stadio" e cantata da Elio e le Storie Tese, iniziava con "Il calcio è un grande rito che devi rispettar", frase che divenne ben presto un tormentone di quel periodo.



"Mai dire Gol" è stato uno dei programmi più distintivi e longevi della Gialappa's. Proprio nell'ambito di questo format, per i mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti, la Gialappa's ha condotto, insieme a Teo Teocoli, questa variante della trasmissione con due appuntamenti settimanali. I contenuti erano in stile "Mai dire Gol" con interviste e la partecipazione di vari ospiti.