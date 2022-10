Simona Ventura nei panni di Crudelia Demon a "Mai Dire Gol" 1997

"Sono Crudelia Demon la regina del pallon". Simona Ventura apriva una puntata di "Mai Dire Gol" del 1997 vestita come la cattiva Crudelia Demon protagonista del celebre cartone animato Disney "La Carica dei 101". Capelli bicolore bianco e nero, lungo vestito maculato e guanti rosso acceso: "Supersimo" entra in studio sulle note del famoso motivetto cantato nel film da Rudy Radcliff. Ad accogliere "Crudelia", l'ironia della Gialappa's Band.

A quel punto la conduttrice fa entrare in studio i suoi assistenti Gaspare e Orazio - in realtà due normali anziani milanesi - che alla domanda sui nomi dei 101 cani dalmata rispondono elencando la formazione del Milan. Ma le sorprese non finiscono qui. Simona "Crudelia" introduce il "cane principe": entra Gianluca Pagliuca l'allora portiere del Bologna, travestito come il cane Pongo tra le risate della conduttrice e le battute ironiche della Gialappa's.

Rivediamo il video della gag.

Rivediamo il video della sua imitazione.