I "Bulgari" e il magico numero delle spade a "Mai Dire Gol" 1997

Tra le innumerevoli risate che ci ha regalato in questi anni, il trio comico formato da

Aldo Giovanni e Giacomo

"Mai dire Gol"

Marina Massironi.

Gialappa's Band

ha divertito con i loro personaggi aspesso e volentieri con la partecipazione diNell'edizione del 1997 del programma di Italia 1 della, andò in scena la gag dei Bulgari, i simpatici prestigiatori originari dall'est pronti a incantare il pubblico con i loro improvvisati numeri di magia.

L'arte circense non ha segreti per loro: virtuosi del contorsionismo, i loro corpi vincono la legge di gravità. I Bulgari si sono affermati come personaggi immancabili anche a teatro in

"Tel chi el telùn",

lo spettacolo teatrale che Aldo Giovanni e Giacomo portarono in scena alla fine degli anni novanta.

Rivediamo nel video la gag del numero delle spade.