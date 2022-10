Nel 1997 i Lighthouse Family pubblicavano "High", eccoli al "Festivalbar"

Non appena parte l'intro si capisce subito di che brano di tratta, perché anche se è del lontano 1998 è inconfondibile.

“High” è il secondo singolo estratto dall'album del 1997 “Postcards from Heaven” del gruppo britannico dei Lighthouse Family.

Il brano ha avuto un successo planetario: ha raggiunto la vetta della classifica di vendita Australiana ed è entrata nella top 10 in Svizzera, Austria, Regno Unito, Paesi Bassi, Nuova Zelanda ed Italia.

I

Lighthouse Family

erano un duo musicale britannico, originario di Newcastle (nell'Inghilterra settentrionale), composto da Tunde Baiyewu e Paul Tucker. La band si era formata nel 1993, all'epoca in cui entrambi i membri lavoravano in un bar, dopo essersi incontrati nell'università, ed è rimasta attiva per un decennio, fino allo scioglimento nel 2003.

Rivediamo l'esibizione sul palco del "Festivalbar", quando il duo coinvolse tutto il pubblico.