Nel 1994 i Cranberries pubblicavano Zombie: riascoltiamola a "Festivalbar"

Nel 1994 i

Cranberries

Zombie

"No Need to Argue"

Dolores O'Riordan

memoria di due ragazzi

attentato dell'IRA in Inghilterra

situazione di violenza

pubblicavano. Il singolo, primo estratto dal secondo album in studio, è stato scritto dalla cantanteinrimasti uccisi in une denunciava in maniera chiara lain cui si trovava l'Irlanda del Nord nel 1993.

Il gruppo rock irlandese, sono diventati famosi negli

anni Novanta

"Dreams"

"Zombie"

grazie al successo di brani come "Linger",, "Ode to my family" e soprattuttto di

Dopo la

morte della loro leader

non continuare come gruppo

nel 2018, la band ha confermato l'intenzione di

In occasione dell'anniversario della pubblicazione di "Zombie", riascoltiamo il brano al "Festivalbar" 1995.