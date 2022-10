Paola Cortellesi imita Geri Halliwell a "Mai dire Gol" 2000

Affermata attrice, Paola Cortellesi inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e già all'età di 13 anni è l'interprete della canzone "Cacao Meravigliao", sponsor immaginario della trasmissione "Indietro tutta!".

Lasciata l'università per dedicarsi alla recitazione, nel 1998 approda alla televisione, interpretando il personaggio dell'argentina nella trasmissione "Macao", condotta da Alba Parietti. Il primo vero successo arriva con la Gialappa's Band, con cui la giovane attrice mostra il suo grande talento di imitatrice e nel 2000 entra nel cast di "Mai dire Gol", mostrando al pubblico le sue capacità comiche.

La sua carriera è piena di successi al cinema e in tv. Dopo aver recitato in diverse commedie, nel 2007, interpreta il suo primo ruolo drammatico nello sceneggiato tv di Canale 5 "Maria Montessori - Una vita per i bambini".

Il 14 gennaio 2011 debutta al fianco di Claudio Bisio nella conduzione di "Zelig" su Canale 5, riscuotendo un ottimo successo anche come conduttrice. Negli anni successivi recita da protagonista o co-protagonista in numerosi film comici e non. Nel 2020 interpreta con Valerio Mastandrea in "Figli", ultima sceneggiatura scritta da Mattia Torre prima della sua morte.

Nel video in alto, la rivediamo nei panni di Geri Halliwell a "Mai dire Gol" 2000.