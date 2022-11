Julio Iglesias dedica "Momenti" a Eleonora Giorgi a "Popcorn" 1982

Erano gli anni Ottanta: Julio Iglesias era protagonista di una puntata di "Popcorn" insieme a Eleonora Giorgi a cui dedicava la canzone "Momenti". Iglesias, padre di Enrique, in quegli anni era protagonista non solo della scena musicale italiana: considerato uno degli artisti più popolari del mondo con ben 250 milioni di dischi venduti e una enorme quantità di premi (tra cui la Stella sul marciapiede hollywoodiano e ben 2600 dischi tra platino e oro) è nato il 23 settembre del 1943 a Madrid, sin da piccolo gioca nella sezione giovanile del Real Madrid, ma deve abbandonare il suo sogno a vent’anni quando rimane coinvolto in un incidente stradale. Così inizia la sua carriera da cantante.





Durante la fase di convalescenza a seguito dell'incidente impara a suonare, grazie a una chitarra donatagli da un infermiere. La sua prima apparizione in pubblico risale al 1968, quando partecipa e vince il Festival della Musica di Benidorm con la canzone "La vida sigue igual", singolo che darà il titolo anche al suo primo film.