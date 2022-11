Roberto Ceriotti: “Arrivai a Bim Bum Bam quasi per caso”

"Arrivai a Bim, Bum, Bam quasi per caso". Inizia così il racconto di Roberto Ceriotti, storico conduttore di del programma di intrattenimento per ragazzi. All'inizio degli anni '90 l'attore prese il posto di Paolo Bonolis alla guida di una delle trasmissioni di punta delle reti Mediaset, rivolta al pubblico più giovane: "Ero pronto per partire in direzione Sardegna - racconta nello speciale "Generazione Bim, Bum, Bam" per Mediaset Extra - poi, non andai più e il mio amico ci restò male. A un certo punto mi arriva una chiamata da Milano: stanno cercando il sostituto di Bonolis e non lo trovano, prova a fare il provino. Pensai: d'accordo, lo provo, sarà uno dei tanti provini. Invece fu il provino".

Tra i vari sketch che hanno contribuito a rendere il programma un vero e proprio cult non si possono certo dimenticare le vicende di Batroberto, una parodia di Batman che combatteva il perfido Jolly. Ad affiancare il supereroe nelle sue avventure c'era anche Batcarlotta, interpretata dall'altra conduttrice del contenitore per ragazzi, Carlotta Pisoni Brambilla.